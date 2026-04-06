Alife Lancia finisce fuori strada e si ribalta | salva una giovane

Lunedì 6 aprile 2026, poco dopo le 19, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata ad Alife. A bordo c’era una giovane donna, identificata con le iniziali R. G., che è stata soccorsa e trasportata in ospedale a seguito dell’incidente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è coinvolto nell’incidente.

Una giovane donna, identificata dalle iniziali R. G., è stata trasportata in ospedale dopo un grave incidente stradale avvenuto lunedì 6 aprile 2026, poco dopo le 19, ad Alife. Il sinistro si è consumato in via Contrada Fabbrica, in una zona limitrofa al campo sportivo locale. La conducente, a bordo di una Lancia, ha perso la guida del veicolo finendo fuori dalla carreggiata. L’impatto è stato violento: l’auto ha colpito un muro di contenimento, ribaltandosi completamente e terminando la corsa capovolta. Nonostante la dinamica drammatica del ribaltamento, la ragazza è rimasta cosciente per tutta la durata dei soccorsi. L’intervento coordinato tra Piedimonte Matese e Alife. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alife, Lancia finisce fuori strada e si ribalta: salva una giovane Camion fuori strada, si ribalta e finisce nel torrente ChiarettaSingolare incidente stradale ieri a Città della Pieve dove lungo la strada statale 308, a circa 3 chilometri da Ponticelli, in direzione Chiusi, un... Incidente ad Allumiere, furgone si ribalta e finisce fuori stradaGiornata impegnativa per i vigili del fuoco anche a Civitavecchia: dall’albero abbattuto a Campo dell’Oro alla messa in sicurezza di via Buonarroti...