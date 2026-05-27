Il Pang Pang Big Sun Cushion, prodotto di K-beauty, offre protezione solare SPF50+ Pa++++. La formulazione in formato cushion evita untuosità e aloni bianchi sulla pelle. La crema protegge dai raggi UVA e UVB senza appesantire. È indicato come soluzione leggera e efficace per la protezione quotidiana. La confezione è pensata per un'applicazione facile e veloce durante la giornata. Il prodotto è stato immesso sul mercato come alternativa innovativa nel settore delle protezioni solari.

Il packaging include un’ampia spugna imbevuta di prodotto e un applicatore a puff per la stesura sul viso. Concepito per essere portato sempre con sé – è fondamentale rimetterlo ogni paio d’ore, specialmente se si suda molto, anche se il prodotto è waterproof – il Pang Pang Sun Cushion è l’incrocio ideale tra skincare e cosmetica, un prodotto funzionale altamente efficace che non lascia un effetto unto o appiccicoso. Questi due fattori sono spesso i deterrenti principali citati da chi non indossa la protezione. Dopo l'applicazione, la pelle ha un aspetto più uniforme e fresco, con un effetto glow e un aspetto compatto dell'incarnato, senza la patina bianca tipica delle creme molto spesse e coprenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pang Pang Sun cushion, la protezione solare di K-beauty, formato cushion, che rivoluzionerà la vostra skincare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Become Mentally Tough, Financially Free, and Consistent Every Day

Notizie e thread social correlati

La nuova frontiera dello shampoo secco è il cushionNegli ultimi tempi, il settore dei cosmetici ha visto l’introduzione di una novità: lo shampoo secco in formato cushion.

L’eparina è il nuovo ingrediente che rivoluzionerà la skincareRecentemente si parla di eparina come nuovo ingrediente nel settore della skincare.