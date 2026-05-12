Recentemente si parla di eparina come nuovo ingrediente nel settore della skincare. La sostanza, nota principalmente per il suo impiego medico nel trattamento di varie condizioni, sta iniziando a essere utilizzata anche in prodotti cosmetici. In passato, è stata impiegata in ambito clinico anche per iniezioni di acido tranexamico durante episodi acuti di emorragia polmonare. La sua applicazione in ambito estetico ha suscitato interesse tra professionisti e consumatori.

Qualche anno fa una mia amica ha avuto un’emorragia polmonare e, come terapia, le hanno dato iniezioni di acido tranexamico durante gli episodi acuti. Io, che non ho alcuna formazione medica, ho sussultato. Ma come? Lo stesso acido tranexamico che si usa nei sieri viso contro le macchie cutanee? Non lo stesso stesso, ma una sua versione. Un po’ come è successo recentemente con l’ eparina nella skincare. Chi ha subìto un’operazione ha sicuramente già familiarità con questo farmaco, così come chi ha vissuto il 2020 o chi soffre di qualche patologia che potrebbe causare trombi. Ma come è successo che un farmaco sia diventato l’ingrediente attivo principe nella formula di una crema (e un contorno occhi)? Cos’è l’eparina e a cosa serve.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’eparina è il nuovo ingrediente che rivoluzionerà la skincare

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