Negli ultimi tempi, il settore dei cosmetici ha visto l’introduzione di una novità: lo shampoo secco in formato cushion. Questo tipo di prodotto si presenta come un compatto dotato di un applicatore a cuscinetto, simile a quelli usati per i fondotinta o i blush. La sua funzione è quella di assorbire l’eccesso di sebo e ridare freschezza ai capelli senza doverli lavare.

In principio sono stati fondotinta e blush, prodotti da applicare premendo delicatamente con un cuscinetto sulla pelle per un effetto radioso e uniforme. Oggi “l’effetto cushion ” si è esteso anche allo shampoo secco, alleato formidabile per chi non ha tempo (o voglia) di lavare i capelli ma vuole comunque sfoggiare una capigliatura fresca e luminosa. Come si applica lo shampo secco cushion. Lo shampoo secco cushion è molto simile alle formule originali: a base di polvere, e non spray come comunemente si trovano sugli scaffali della profumeria. Non si tratta di prodotti simili a lacca da spruzzare sui capelli a distanza di 15-20 centimetri, ma di polveri che si applicano direttamente sulla capigliatura premendo leggermente il cuscinetto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova frontiera dello shampoo secco è il cushion

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