Panchina Napoli | Italiano Allegri o un terzo nome?

Da gbt-magazine.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando il nuovo allenatore per la prossima stagione. Le opzioni principali sono Italiano, Allegri o un terzo nome ancora non confermato. La decisione influenzerà anche le strategie di mercato della squadra. La società non ha ancora annunciato ufficialmente la scelta, ma la discussione tra tifosi e addetti ai lavori è molto acceso. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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Sono giorni molto infuocati, quelli che si stanno vivendo in casa Napoli. Al di là del mero aspetto climatico, tiene banco fra i tifosi azzurri il dibattito sul chi sarà il nuovo allenatore degli azzurri nella prossima stagione con gli inevitabili riflessi sulle scelte di calcio mercato. E anche le voci insistenti di un fondo americano che avrebbe presentato un’offerta da 2,2 miliardi di euro per rilevare le quote di maggioranza da Aurelio De Laurentiis. Ma andiamo con ordine. PANCHINA AZZURRA: ITALIANO, ALLEGRI OUN TERZO INCOMODO?. Archiviata l’esperienza con Antonio Conte, i papabili sulla panchina azzurra si sono ristretti a due nomi. Quelli di Vincenzo Italiano e di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

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