Allegri ora non è un’opzione! | Napoli Mediaset chiama un altro nome per la panchina

Il Napoli ha scelto di non considerare più Allegri come possibile allenatore. Dopo l’addio di Conte, la società si sta concentrando su Vincenzo Italiano come candidato principale. La scelta è stata comunicata ufficialmente, e ora si attende una decisione definitiva. Il club ha avviato le trattative con l’allenatore, che attualmente guida una squadra di Serie A. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma Italiano rimane in pole position per la panchina partenopea.

Vincenzo Italiano è il candidato prioritario di De Laurentiis per la panchina del Napoli dopo l’addio di Conte. Allegri, nonostante le voci insistenti, non rientra nelle valutazioni attuali del presidente azzurro. Italiano in pole: la scelta di De Laurentiis. Come rivela Mediaset, il profilo di Vincenzo Italiano rappresenta la soluzione più gradita in casa Napoli. De Laurentiis ha individuato nel tecnico toscano il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte e riportare continuità progettuale sulla panchina partenopea. La decisione non è casuale: Italiano conosce già il contesto della Serie A e ha dimostrato di saper costruire progetti ambiziosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, ora è assalto al Como: non solo Perrone, spunta un altro nome!A Napoli si preannuncia un mercato intenso per il reparto offensivo, con il nome di un esterno del Como che si aggiunge a quello di Perrone.

E se Allegri sceglie la Nazionale? C’è un nome a sorpresa tra i 3 candidati alla panchina del MilanIn vista di un possibile cambio di allenatore, si parla di un possibile ritorno di Allegri alla guida della nazionale, mentre tra i tre nomi in corsa...

Temi più discussi: Milan disastro totale: e ora nessuno può dare la colpa solo alla società; Allegri felice a metà dopo la vittoria di Salerno, Nicola non colpevolizza i suoi; De Laurentiis e il casting per la panchina del Napoli: Sarri e non solo. In corsa anche Allegri; Napoli, chi sarà il prossimo allenatore: Sarri le ore della verità, De Laurentiis va su Allegri.

#MALDINIMILAN #SENONORAQUANDO Paolo Maldini è un dirigente di profilo internazionale ed è perciò naturale che abbia rapporti di amicizia con dirigenti di altri club, come il Fenerbahce e ovviamente non solo. È naturale anche che la nuova Figc possa i x.com

LIVE Napoli su Allegri, suggestione Conte per il Milan. Gattuso-Lazio, Sarri-Atalanta: le ultime news sul mercato allenatori in Serie ALe ultime notizie di calciomercato sugli allenatori della Serie A in diretta: gli scenari su Conte, Allegri e Spalletti dopo l'ultima giornata del campionato ... fanpage.it

[Vitiello] Da lunedì prossimo, ci aspettiamo cambiamenti significativi per rendere il Milan veramente competitivo in campo, e non solo attraverso slogan che ora non sono altro che parole vuote... Se Allegri riceverà garanzie riguardo ai rinforzi estivi e alla gestio reddit

MEDIASET - Accomando: Italiano il profilo che più aggrada per la successione di Conte, Allegri non è una opzioneIl giornalista ed esperto di mercato per Sport Mediaset, Orazio Accomando ha scritto su X: Napoli, al momento è Vincenzo Italiano, come anticipato, il profilo che più aggrada per la successione di ... napolimagazine.com