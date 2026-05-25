La cura dimagrante di De Laurentiis | taglio di 50 milioni al monte ingaggi In panchina Allegri o Italiano

Da ilnapolista.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha deciso di ridurre di 50 milioni di euro il monte ingaggi per affrontare le esigenze di sostenibilità finanziaria. La squadra si prepara a cambiare allenatore, con Allegri o Italiano in pole position. Dopo il periodo di spese elevate sotto la guida di Antonio Conte, il club si concentra ora su un bilancio più equilibrato e meno dispendioso. La strategia mira a rientrare nelle possibilità economiche del club e a garantire stabilità futura.

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Il biennio di lusso (e di eccessi) sotto la guida di Antonio Conte è ormai in archivio. Il Napoli si risveglia dal sogno e torna a fare i conti con la realtà, che dalle parti di Castel Volturno ha un nome e un cognome ben precisi: sostenibilità finanziaria. Aurelio De Laurentiis ha deciso di riprendere in mano la calcolatrice, archiviando l’ubriacatura per tornare alla sua comfort zone, il caro, vecchio “calcio azienda”. A delineare la rotta della restaurazione azzurra è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che mette nero su bianco le cifre (drastiche) del nuovo corso e restringe il casting per l’erede di Conte a due nomi che più diversi non si può. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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