Panchina Milan Cardinale e Ibrahimovic stringono i tempi | Andoni Iraola in pole position resiste la suggestione Xavi

Da milanzone.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan punta a ufficializzare il nuovo allenatore entro questa settimana. La scelta principale ricade su Andoni Iraola, che ha superato la concorrenza di Xavi. La proprietà, guidata da Gerry Cardinale e con il supporto di Zlatan Ibrahimovic, sta accelerando le trattative. La decisione è imminente, con l’obiettivo di annunciare il nome prima della ripresa del campionato. Restano in corsa anche altri candidati, ma Iraola sembra in vantaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La proprietà del Milan, guidata da Gerry Cardinale e supportata operativamente da Zlatan Ibrahimovic, ha avviato i colloqui decisivi all’estero per individuare il sostituto di Massimiliano Allegri, concentrando le proprie attenzioni sui profili dello spagnolo Andoni Iraola e del catalano Xavi Hernández. Come rivelato in un approfondimento pubblicato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, i due vertici di RedBird hanno lasciato Milano per gestire in prima persona le trattative a fine maggio, con l’obiettivo programmatico di colmare la casella della guida tecnica prima ancora di annunciare le nuove nomine per i ruoli di amministratore delegato, direttore sportivo e direttore tecnico, rimasti vacanti dopo il quadruplo esonero di inizio settimana. 🔗 Leggi su Milanzone.it

panchina milan cardinale e ibrahimovic stringono i tempi andoni iraola in pole position resiste la suggestione xavi
© Milanzone.it - Panchina Milan, Cardinale e Ibrahimovic stringono i tempi: Andoni Iraola in pole position, resiste la suggestione Xavi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, il futuro allenatore passa da Ibrahimovic: in pole c’è Andoni Iraola, più complessa la pista XaviIl Milan sta valutando il nome del suo prossimo allenatore, con una preferenza attuale per Andoni Iraola.

Andoni Iraola al Milan? Chi è l’allenatore che piace a Ibrahimovic per il dopo Allegri: da dove arriva e come giocaUn possibile nuovo allenatore per il Milan si distingue per uno stile di gioco offensivo, verticale e aggressivo.

Temi più discussi: 1mattina News 2025/26 - Rivoluzione Milan, Cardinale azzera staff e panchina - 26/05/2026 - Video; Milan, inizia l'era Cardinale (e Ibra): i retroscena dietro la scelta di azzerare tutto; Bivio Allegri: la Champions col Milan e poi la seconda stella o il nuovo corteggiamento del Napoli di De Laurentiis; Panchina Milan, scatto di Xavi ma Iraola resiste: la scelta di Cardinale e Ibra.

panchina milan panchina milan cardinale ePanchina Milan, scatto di Xavi ma Iraola resiste: la scelta di Cardinale e IbraMILANO - Gerry Cardinale ha lasciato ieri l'Italia, Zlatan Ibrahimovic pure, ma la ricerca del nuovo allenatore del Milan non si farà influenzare troppo dalla geografia. I due uomini RedBird, a capo d ... corrieredellosport.it

panchina milan panchina milan cardinale ePanchina Milan, non solo Iraola: sondati due tecnici internazionaliNovità sul prossimo allenatore del Milan, Iraola ma non solo: attenzione al doppio nome internazionale, sono stati sondati ... spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web