Il Milan punta a ufficializzare il nuovo allenatore entro questa settimana. La scelta principale ricade su Andoni Iraola, che ha superato la concorrenza di Xavi. La proprietà, guidata da Gerry Cardinale e con il supporto di Zlatan Ibrahimovic, sta accelerando le trattative. La decisione è imminente, con l’obiettivo di annunciare il nome prima della ripresa del campionato. Restano in corsa anche altri candidati, ma Iraola sembra in vantaggio.

La proprietà del Milan, guidata da Gerry Cardinale e supportata operativamente da Zlatan Ibrahimovic, ha avviato i colloqui decisivi all’estero per individuare il sostituto di Massimiliano Allegri, concentrando le proprie attenzioni sui profili dello spagnolo Andoni Iraola e del catalano Xavi Hernández. Come rivelato in un approfondimento pubblicato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, i due vertici di RedBird hanno lasciato Milano per gestire in prima persona le trattative a fine maggio, con l’obiettivo programmatico di colmare la casella della guida tecnica prima ancora di annunciare le nuove nomine per i ruoli di amministratore delegato, direttore sportivo e direttore tecnico, rimasti vacanti dopo il quadruplo esonero di inizio settimana. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Panchina Milan, Cardinale e Ibrahimovic stringono i tempi: Andoni Iraola in pole position, resiste la suggestione Xavi

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