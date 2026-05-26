Andoni Iraola al Milan? Chi è l’allenatore che piace a Ibrahimovic per il dopo Allegri | da dove arriva e come gioca

Un possibile nuovo allenatore per il Milan si distingue per uno stile di gioco offensivo, verticale e aggressivo. Si tratta di un tecnico proveniente da un club europeo, noto per il suo calcio moderno e orientato alla fase offensiva. Ibrahimovic avrebbe espresso interesse per questa figura come possibile successore di Allegri. Attualmente, l’allenatore non ha ancora firmato un contratto con il club milanese. La ricerca del nuovo tecnico si concentra su un profilo che possa adattarsi alle caratteristiche richieste dal club.

Un calcio moderno, offensivo, verticale e aggressivo: sono le caratteristiche che cerca il Milan nel nuovo allenatore. All’indomani del giorno zero dei rossoneri, con gli adii di Tare, Moncada e Furlani e l’esonero di Massimiliano Allegri, si pensa già al futuro tecnico che dovrà riportare la squadra in Champions League. L’obiettivo è un profilo «alla Fabregas», giovane e con cui aprire un ciclo. Zlatan Ibrahimovic ha puntato la sua fiche su Andoni Iraola, autore di un grande triennio con il Borunemouth culminato con il sesto posto in questa stagione e la conseguente qualificazione in Europa League. Lo spagnolo ha già risolto il suo contratto con il club inglese. 🔗 Leggi su Open.online

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Andoni Iraola, CHI È e COME GIOCA l'allenatore che vuole il Milan

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