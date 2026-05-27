La Cina riprende le trattative per il controllo del canale di Panama, dopo aver perso le concessioni per gli scali di Cristobal e Balboa. La disputa riguarda la gestione delle operazioni e il diritto di accesso alle infrastrutture. Le negoziazioni si riaccendono in un momento in cui il passaggio attraverso il canale si rivela strategico per le rotte globali. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata, ma le parti coinvolte continuano le discussioni.

Si scrive Hormuz, ma si legge Panama. La partita per la gestione del canale, dopo che alla Cina sono state letteralmente tolte dalle mani le concessioni per gli scali di Cristobal e Balboa, è più aperta che mai. Da una parte gli investitori americani, guidati dal tandem Blackrock-Msc, dall’altra il Dragone e le sue compagnie di navigazione controllate dallo Stato. In mezzo, proprio il governo panamense, artefice di quell’esproprio coatto ai danni della Cina che ha mandato su tutte le furie Pechino. Una cosa è certa, con Hormuz ancora inagibile, il canale di Panama è la nuova via maestra del commercio globale, avvertono gli esperti dell’Atlantic Council. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Panama fa sempre più gola. E ora la Cina torna a negoziare

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