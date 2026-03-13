Stretto di Hormuz perché la crisi fa crescere Panama e ora le rotte commerciali globali potrebbero cambiare

La crisi nello stretto di Hormuz, a causa della tensione in Medio Oriente e dell’aumento dei prezzi del petrolio, sta influenzando le rotte del commercio marittimo globale. Recentemente, questa situazione ha portato a un incremento delle attività di transito attraverso il porto di Panama, che diventa sempre più strategico. Le rotte commerciali potrebbero subire cambiamenti significativi nei prossimi mesi.

La guerra in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbero avere effetti significativi sulle rotte del commercio marittimo mondiale. Secondo le autorità del Canale di Panama, la crisi potrebbe spingere sempre più compagnie di navigazione a utilizzare il passaggio tra Atlantico e Pacifico per ridurre tempi e costi di trasporto. Le tensioni nello Stretto di Hormuz Il conflitto, che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele, ha provocato forti tensioni nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il mercato energetico globale. Attraverso questo stretto, situato tra Iran e Oman, transita normalmente circa il 20% del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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