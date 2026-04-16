Negli ultimi tempi, si sono intensificate le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina riguardo al controllo del canale di Panama. La Cina ha recentemente aumentato il proprio coinvolgimento nella regione, trasformando la questione in una priorità di livello nazionale. La situazione riflette un cambiamento nell’approccio di Pechino, che ora considera la gestione di questa via strategica come un affare di Stato, mentre gli Stati Uniti mantengono la loro presenza nella zona.

Qualche decennio fa si sarebbe detto alzare il livello dello scontro. Ed è esattamente quello che sta succedendo nell’ambito della battaglia tra Stati Uniti e Cina per il canale di Panama. Pechino non ha la benché minima intenzione di lasciare una delle più importanti e strategiche infrastrutture marittime del mondo nelle mani di compagnie che non battano bandiera cinese. Da quando il governo di Panama ha messo fuori gioco la Cina, espropriandola delle proprie concessioni relative agli scali di Cristobal e Balboa, il Dragone è finito alle corde e questo spiega la reazione rabbiosa del governo cinese. Prima la richiesta di un risarcimento miliardario a mezzo arbitrato internazionale, adesso la minaccia a quelle compagnie chiamate a raccolta dallo stesso governo centro americano per sostituire la ben più muscolosa Cosco.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina alza il tiro, ora Panama è un affare di Stato

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