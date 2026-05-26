La madre di Pamela Genini ha criticato pubblicamente Francesco Dolci, affermando che da mesi lo vede in televisione diffamare sua figlia. Ha descritto Dolci come una persona perfida e vendicativa, sostenendo che non ammetterà alcuna responsabilità. La donna ha espresso disappunto per il comportamento dell’uomo, senza fornire ulteriori dettagli o commenti su eventuali azioni legali. La vicenda riguarda quindi accuse di diffamazione in ambito mediatico.

La mamma di Pamela Genini, Una, ha replicato alle accuse di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba della figlia. La donna, a La vita in diretta, ha descritto l’uomo come una persona perfida ed è convinta che “non confesserà mai”. L’accusa della mamma di Pamela Genini a Dolci “Francesco non sa cosa vuol dire, veramente, avere un dolore così grande”, ha detto Una ai microfoni di La Vita in diretta. Per Una, Dolci è una persona “veramente perfida e veramente pericolosa”. L’uomo continua ad attaccare la madre di Pamela dicendo che non ha mai versato una lacrima per la figlia. I carabinieri perquisiscono casa di Francesco Dolci La donna ha risposto che le parole dell’imprenditore non le fanno alcun effetto “perché il dolore ce l’ho e lo tengo per me”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, duro attacco di mamma Una a Francesco Dolci: "Persona perfida, è vendicativo e non confesserà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi ha profanato la tomba di Pamela Genini e perché Analisi approfondita di tutta la vicenda

Notizie e thread social correlati

Testa di Pamela Genini trafugata, la madre attacca Francesco Dolci: "Non collabora, è una persona pericolosa"La madre di Pamela Genini ha dichiarato in diretta televisiva di essere convinta che Francesco Dolci non collabori nel caso della scomparsa della...

Pamela Genini, la madre Una Smirnova parla di Francesco Dolci: "Così ho capito che non è una persona perbene"Nuovo capitolo nel procedimento giudiziario riguardante Pamela Genini, con la madre della vittima che interviene pubblicamente per esprimere il...

Si parla di: Pamela Genini, la madre Una Smirnova parla di Francesco Dolci: Così ho capito che non è una persona perbene.

Francesco Dolci replica e provoca la mamma di Pamela Genini: Doveva prendersi cura di lei quando era in vitaFrancesco Dolci ha attaccato duramente la madre di Pamela Genini, rinfacciandole di non essersi presa cura della figlia ... virgilio.it

Pamela Genini, la mamma attacca Francesco Dolci: Non collabora, è una persona pericolosaLa madre di Pamela Genini si è sfogata a La Vita in Diretta usando parole dure nei confronti di Francesco Dolci. notizie.it