L’A1 Maschile ha concluso la regular season, con l’attenzione rivolta al match tra Brescia e Pro Recco. La partita rappresenta l’ultimo impegno prima dei playoff e determinerà le posizioni finali in classifica. La sfida si disputa dopo mesi di gare intense, iniziati a ottobre, e influenzerà le sorti delle squadre nella fase successiva della stagione.

L’ultimo chilometro di una corsa estenuante iniziata lo scorso ottobre deciderà il percorso delle squadre nella fase decisiva dell’annata. Il campionato di Serie A1 maschile torna in acqua per disputare i match della ventiseiesima giornata, la tredicesima del girone di ritorno. Non ci sarà poi troppo tempo per respirare: sabato 30 sarà già tempo di gara 1 dei quarti di finale playoff e delle semifinali playout. Le attenzioni degli appassionati sono focalizzate su Mompiano, teatro del secondo Classico stagionale tra l’AN Brescia e la Pro Recco capolista. In palio, almeno sulla carta, la conquista di quel primo posto che assicura il vantaggio del fattore campo per tutta la durata della postseason. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’A1 Maschile chiude la regular season: riflettori puntati sul Classico AN Brescia-Pro Recco

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