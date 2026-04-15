Pallanuoto la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1 Ortigia corsara col Salerno

Nel campionato di pallanuoto di Serie A1, la Pro Recco ha mantenuto il punteggio pieno dopo le ultime partite. L’Ortigia ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Salerno. Nel frattempo, si attende il match tra Napoli e Quinto, previsto per mercoledì prossimo, che completerà il turno di questa settimana. Le squadre continuano a sfidarsi per migliorare la propria posizione in classifica.

In attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, si gioca il turno infrasettimanale in Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella 21ma giornata resta a punteggio pieno la Pro Recco, che conserva il +3 sul Brescia ed il +9 sul Savona, mentre l’Ortigia si rilancia in ottica play-out imponendosi fuori casa col Salerno. La Pro Recco resta a punteggio pieno e sale a quota 63 doppiando la Florentia, sconfitta per 18-9: toscani a -10 dal Telimar penultimo a 5 turni dalla conclusione ed ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie A2. Il Brescia resta in scia ai liguri piegando la resistenza della Roma Vis Nova, battuta per 22-17.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Ortigia corsara col Salerno Notizie correlate Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-outDopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già... Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De AkkerA -2 dai giuliani ed a -1 dai liguri si porta il De Akker Team, che regola la Canottieri Napoli per 15-11 e puntella il settimo posto, allungando... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piscina Recco. Forse in dirittura d'arrivo la storia infinita del rifacimento della vasca Pro Recco; Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-out; Come sta andando la Serie A1 di pallanuoto?; Recco, via libera la project financing per la storica piscina: investimento da 7 milioni, Pro Recco e MySport pronte. Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Ortigia corsara col SalernoIn attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, si gioca il turno infrasettimanale in Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella ... oasport.it Serie A1 pallanuoto, riparte la corsa: Pro Recco leader, scontro salvezza Salerno-OrtigiaLa Serie A1 di pallanuoto riparte con il 21° turno: Pro Recco in fuga, Brescia all'inseguimento e lo scontro salvezza Salerno-Ortigia ... it.blastingnews.com Francesco "Ciccio" Condemi è uno dei talenti più brillanti e concreti della pallanuoto italiana. Centrovasca della Pro Recco e ormai pilastro inamovibile del Settebello, vanta già nel suo palmarès un argento mondiale a Doha 2024 e un bronzo europeo. Ma diet facebook Domina la Pro Recco; segue Brescia. Il Florentia ha già un piede in A2 di pallanuoto, mentre per accedere ai playoff è bagarre vera Leonardo Checchi x.com