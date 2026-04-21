Pallanuoto under 14 ancora una netta affermazione per la Rari Nantes Romagna

Sabato scorso, nella piscina Dogali di Modena, la squadra under 14 della Rari Nantes Romagna ha vinto contro l’AM Modena con il punteggio di 17-6. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la squadra ospite, che ha mantenuto il proprio ritmo positivo nel campionato. La sfida ha visto la formazione romagnola dominare l’incontro dall’inizio alla fine.

Ancora una netta affermazione per la Rari Nantes Romagna, che sabato si è imposta con un convincente 17-6 nella piscina Dogali di Modena contro l’AM Modena, proseguendo così il proprio momento positivo in campionato. Tra i singoli, Martucci si è fatto trovare pronto tra i pali con interventi.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Pallanuoto Under 14, la Rari Nantes Romagna travolge l’Ncsc FaenzaNetta affermazione della Rari Nantes Romagna, che nella piscina di Forlì supera con un convincente 21-11 l’Ncsc Faenza, riscattando così la sconfitta... Pallanuoto, Master 2026: la Rari Nantes Romagna chiude la regular season a punteggio pienoNella settima giornata, la Rari Nantes Romagna ha avuto la meglio sui Sabadons Bologna, attualmente terzi in classifica, con il punteggio finale di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pallanuoto under 14, ancora una netta affermazione per la Rari Nantes Romagna; Rari Nantes Bologna 16 Canottieri Milano 10; Nuoto, doppietta d’oro per Davide Montevecchi al Campionato Libertas. Pallanuoto Under 14, la Rari Nantes Romagna travolge l’Ncsc FaenzaTra le prestazioni individuali spicca anche quella di Giglio, efficace sia in fase difensiva che offensiva e protagonista nell’avvio di una controfuga finalizzata dal veloce Russo ... forlitoday.it Rari, Under 14 a testa alta. Una stagione di livelloCon la partecipazione al Waterpolo Arena Festival 2025 di Ostia la Rari Nantes Florentia under 14 maschile di pallanuoto guidata dal tecnico Tommaso Perini ha chiuso nel migliore dei modi la stagione ... lanazione.it Marzo si è rivelato un mese ricco di soddisfazioni per il nuoto di Rari Nantes Romagna, protagonista sia a livello regionale che nazionale. - facebook.com facebook