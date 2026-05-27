Pallamano Ferrara in festa Ora le finali per la Silver
La squadra di pallamano di Ferrara ha conquistato matematicamente il titolo di campione regionale e ha vinto l’ultima partita, anche impiegando molti dei giocatori più giovani a disposizione. Ora si prepara alle finali della competizione Silver. La vittoria è stata determinata dai risultati delle ultime giornate di campionato, che hanno confermato il primo posto in classifica. La formazione ha festeggiato con entusiasmo la conquista del titolo.
Matematicamente campioni regionali e vincitori dell’ultima partita, anche facendo largo uso dei giocatori più giovani della rosa di coach Cara. Tutto a meraviglia insomma, nel week end appena trascorso. Cosa chiedere di più dall’ultima partita “sul territorio” di una stagione che ha rivelato la forza e le ambizioni di Pallamano Ferrara? Come nelle favole, che il goal del “+1”, che fissa il risultato su 30-29 per i nostri contro i tenaci avversari di Parma Cold Point, lo segnasse proprio, nel giorno del suo congedo “casalingo” dal pubblico del Palaboschetto, Mattia Tonello, investito dei gradi di capitano e che, completati gli studi presso la nostra Università, tornerà la prossima stagione a casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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