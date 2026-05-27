pallamano ferrara in festa ora le finali per la silver

Notizia in breve

La squadra di pallamano di Ferrara ha conquistato matematicamente il titolo di campione regionale e ha vinto l’ultima partita, anche impiegando molti dei giocatori più giovani a disposizione. Ora si prepara alle finali della competizione Silver. La vittoria è stata determinata dai risultati delle ultime giornate di campionato, che hanno confermato il primo posto in classifica. La formazione ha festeggiato con entusiasmo la conquista del titolo.