L’estate 2026 si apre con le nuove programmazioni televisive di Rai e Mediaset. La Rai propone una stagione incentrata su musica ed eventi live, con alcune serate speciali previste in prima serata. Mediaset punta invece su soap opera e il reality “Temptation Island”, inserendo nuovi episodi e puntate esclusive. Le due reti hanno annunciato le proprie griglie per i mesi più caldi, con conferme e alcune novità.

L’estate televisiva 2026 è pronta a partire. Rai e Mediaset hanno svelato le griglie per i mesi più caldi, tra conferme, novità e prime serate evento. Ecco cosa cambia su Rai 1 e Canale 5 da fine giugno. Rai 1: musica live, celebrazioni e prime tv Su Rai 1 la strategia è chiara: prime serate evento e una forte spinta sul versante musicale. Nel daytime l’impianto resta simile allo scorso anno, con qualche aggiustamento tra conduttori e contenitori. Daytime Dal 26 giugno parte UnoMattina Estate alle 8:35. In settimana conducono Carolina Rey e Alessandro Greco, nel weekend Fabio Gallo e Lorella Boccia. Alle 6:00 c’è UnoMattina News Estate fino al 4 settembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Palinsesti Estate 2026: Rai punta su musica ed eventi, Mediaset su soap e Temptation Island

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