L’estate del 2026 a Grado sarà caratterizzata da numerosi eventi dedicati alla musica, all’enogastronomia e a diverse esperienze sul territorio. La programmazione prevede manifestazioni distribuite in vari momenti della stagione, con l’obiettivo di coinvolgere visitatori e residenti. Le iniziative si svolgeranno in vari luoghi della località, offrendo un calendario ricco di appuntamenti che spaziano tra spettacoli, degustazioni e attività culturali.

Sarà un’estate intensa, diffusa e pensata per valorizzare la località in tutte le sue sfaccettature. Grado ha presentato oggi il calendario degli eventi estivi 2026: un programma ricco di appuntamenti che, tra grandi eventi, musica, enogastronomia, esperienze in laguna e iniziative per i giovani, punta a rafforzare il ruolo dell’Isola del Sole come una delle destinazioni più attrattive del Friuli Venezia Giulia. Una strategia che si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione turistica a livello regionale: “predisporre un palinsesto di eventi unico per tutta la stagione da maggio a ottobre – commenta l’assessore regionale alle...🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Grado, estate 2026: grandi eventi, musica, enogastronomia ed esperienze diffuse

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