Una studentessa Erasmus con disabilità è stata aggredita e rapinata nel quartiere Ballarò. La giovane è stata molestata e le è stato sottratto il cellulare. Un passante ha assistito alla scena e l'ha soccorsa. La vittima è stata portata in ospedale per le cure. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giovane sarebbe stata molestata e privata del cellulare nel quartiere Ballarò. Una studentessa di 22 anni con disabilità, arrivata a Palermo per partecipare al programma Erasmus, è stata vittima di una violenta aggressione nel quartiere Ballarò. La giovane sarebbe stata molestata e derubata del telefono cellulare mentre stava facendo ritorno a casa. Decisivo l’intervento di un residente. Secondo quanto emerso, la ragazza sarebbe stata avvicinata da un giovane che, dopo averla importunata, le avrebbe strappato il cellulare per poi allontanarsi. In forte stato di shock e in lacrime, la studentessa è stata notata da un passante che si è fermato per aiutarla e ha immediatamente contattato la polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palermo, studentessa Erasmus disabile aggredita e rapinata: soccorsa da un passante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Torino, rapinata disabile in sedia a rotelle: arrestato marocchino

Leggi anche: Ragazza aggredita e rapinata in centro a Milano

Studentessa Erasmus disabile aggredita e rapinata a BallaròUna studentessa di 22 anni disabile che ha scelto Palermo per il percorso Erasmus è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare nel quartiere Ballarò di Palermo. A soccorrerla un […] ... blogsicilia.it

Studentessa disabile molestata e derubata del cellulare a PalermoUna studentessa di 22 anni disabile che ha scelto Palermo per il percorso Erasmus è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare nel quartiere Ballarò di Palermo. A soccorrerla un passante, che ... ansa.it