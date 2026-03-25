Torino rapinata disabile in sedia a rotelle | arrestato marocchino

A Torino, una donna disabile su sedia a rotelle è stata vittima di una rapina. L’episodio si è verificato recentemente e l’autore, un giovane di 23 anni, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’uomo, di nazionalità marocchina, ha precedenti penali ed è stato portato in custodia. La vittima non ha riportato ferite gravi.

La donna si trovava nei pressi di un supermercato insieme alla figlia di 19 anni quando è state avvicinate da due malviventi sopraggiunti in monopattino.L’aggressione, ripresa dalle telecamere di sicurezza, è stata brutale: uno dei due ha strattonato la vittima per rubarle le catenine d’oro che aveva al collo e l’altro ha gettato a terra la ragazza che la difendeva. Il 16 marzo scorso sono scattate le manette per il ventitreenne, individuato in Piazza Repubblica di Torino dagli investigatori dell’Arma e arrestato in stato di fermo in quanto gravemente indiziato dei reati di “rapina aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate in concorso”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, rapinata disabile in sedia a rotelle: arrestato marocchino Articoli correlati Disabile per 10 ore su una sedia a rotelle in ospedale, la figlia Mascia: “Disumano”Ancona, 5 febbraio 2026 – “Quattordici ore in pronto soccorso, seduta su una sedia a rotelle e cambiata del pannolone nel bagno pubblico dove è stata... Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressioneLo scorso 11 marzo ha rapinato una quarantasette con disabilità, in sedia a rotelle, in compagnia della figlia diciannovenne nei pressi del... Picchiato e accoltellato da una babygang a Milano: le immagini del pestaggio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torino rapinata disabile in sedia a... Discussioni sull' argomento Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato un 23enne; Chiede soldi con insistenza davanti al supermercato, carabinieri gli trovano addosso 4mila euro e un coltello. Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato 23enneI carabinieri hanno individuato e fermato due giovani di origine nordafricana, che alcuni giorni fa avevano rapinato in strada una donna in carrozzina a Torino. I fatti risalgono all'11 marzo scorso, ... rainews.it Torino, rapina a donna disabile: arrestato 23enne dopo aggressione in monopattino. La telecamera riprende tuttoHa aggredito una donna di 47 anni in sedia a rotelle e picchiato la figlia di 19 anni che tentava di difenderla per rubare due catenine d’oro. Un 23enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri a ... msn.com Guardate che meraviglia, questa era Firenze lunedì Torino sto arrivando, siete pronti per stasera Ph Luca Brunetti x.com #GdiF #Torino: sequestrate disponibilità finanziarie e immobiliari per circa mezzo milione di euro nei confronti di un pluripregiudicato anche per reati associativi di tipo mafioso. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato - facebook.com facebook