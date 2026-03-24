Ragazza aggredita e rapinata in centro a Milano

L’aggressione, la rapina e la fuga per le vie del centro di Milano, poi l’intervento della polizia. Una ragazza di 21 anni, cittadina italiana, è stata rapinata in via Sambuco a Milano (zona Darsena) nella notte tra lunedì e martedì 24 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 2.20 quando la 21enne è stata avvicinata da un’altra ragazza, descritta con tratti somatici nordafricani, che prima ha cercato di strapparle la collanina, poi si è impossessata di un ciondolo ed è scappata facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenute le volanti dell’ufficio prevenzione generale della questura. La giovane, scossa per quanto accaduto, ha rifiutato il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video

Una selezione di notizie su Ragazza aggredita

Temi più discussi: Attirata dall’amica e pestata selvaggiamente dal branco che filma l’aggressione; Diciottenne pestata e rapinata in via Santa Giulia, quattro minorenni indagati; Tenta una rapina in un supermercato, lo inseguono ma minaccia con una siringa sporca di sangue: arrestato a Torino; Aggredita e rapinata da coetanei: 18enne ferita nella notte.

Aggrediscono e rapinano ragazzini minorenni, due arresti dei carabinieriIl 13 marzo la tentata rapina a un'adolescente vicino alla fermata della metropolitana di Sanpolino, il 9 marzo un coetaneo colpito vicino alla scuola Golgi ... brescia.corriere.it

Diciottenne pestata e rapinata in via Santa Giulia, quattro minorenni indagatiSarebbe stata attirata in una trappola da un'amica per poi essere aggredita dal branco: la procura dei minori al lavoro per capire movente e dinamica ... rainews.it

A Torino, in piazza Santa Giulia, una ragazza di appena 18 anni sarebbe stata attirata con un messaggio e poi aggredita da un branco di coetanee, alcune delle quali minorenni. Colpita con pugni e calci, anche mentre era a terra. Rapinata. Umiliata. E, come - facebook.com facebook

Ragazza di 18 anni aggredita e rapinata da un gruppo di coetanee a Torino x.com