Ragazza aggredita e rapinata in centro a Milano

Da milanotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aggressione, la rapina e la fuga per le vie del centro di Milano, poi l’intervento della polizia. Una ragazza di 21 anni, cittadina italiana, è stata rapinata in via Sambuco a Milano (zona Darsena) nella notte tra lunedì e martedì 24 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 2.20 quando la 21enne è stata avvicinata da un’altra ragazza, descritta con tratti somatici nordafricani, che prima ha cercato di strapparle la collanina, poi si è impossessata di un ciondolo ed è scappata facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenute le volanti dell’ufficio prevenzione generale della questura. La giovane, scossa per quanto accaduto, ha rifiutato il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Aggredita per la borsetta, anziana rapinata in pieno centro

Leggi anche: Milano choc: troupe di Ore 14 aggredita e rapinata a Rogoredo

Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video

Video Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video

Una selezione di notizie su Ragazza aggredita

Temi più discussi: Attirata dall’amica e pestata selvaggiamente dal branco che filma l’aggressione; Diciottenne pestata e rapinata in via Santa Giulia, quattro minorenni indagati; Tenta una rapina in un supermercato, lo inseguono ma minaccia con una siringa sporca di sangue: arrestato a Torino; Aggredita e rapinata da coetanei: 18enne ferita nella notte.

ragazza aggredita e rapinataAggrediscono e rapinano ragazzini minorenni, due arresti dei carabinieriIl 13 marzo la tentata rapina a un'adolescente vicino alla fermata della metropolitana di Sanpolino, il 9 marzo un coetaneo colpito vicino alla scuola Golgi ... brescia.corriere.it

ragazza aggredita e rapinataDiciottenne pestata e rapinata in via Santa Giulia, quattro minorenni indagatiSarebbe stata attirata in una trappola da un'amica per poi essere aggredita dal branco: la procura dei minori al lavoro per capire movente e dinamica ... rainews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.