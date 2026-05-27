Palermo senza tregua fra spari e intimidazioni il ministro Piantedosi | In arrivo altre 60 telecamere

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In poche ore, un giovane è stato individuato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Il ministro Piantedosi ha annunciato l’arrivo di altre 60 telecamere per aumentare il controllo e contrastare i episodi di violenza e intimidazioni. La città sta vivendo un periodo segnato da sparatorie e minacce, che hanno portato a interventi immediati di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“E' stato, in poche ore, individuato e arrestato un giovane, anche grazie al sistema di videosorveglianza installato nella zona. Assicurare alla giustizia, nell’immediatezza, gli autori dei fatti è un dato ricorrente la cui importanza viene spesso sottovalutata”. Lo ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Senza assicurazione, controlli con le telecamere delle Ztl in arrivoSono in arrivo controlli più severi sulle strade per individuare i veicoli privi di assicurazione.

Media: “L’accordo Iran-Usa prevede tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto senza pedaggi”. Resta aperto il nodo del nucleareL’accordo tra Iran e Stati Uniti prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura dello Stretto di Hormuz senza pedaggi.

Argomenti più discussi: Ragazza ferita alla testa da un colpo di pistola: arrestato un 23enne - POP; Calcio di Serie B - Semifinale Play Off - Dinnanzi a 34mila tifosi scatenati il Palermo sfiora l'impresa - L'Italiano; Castelvetrano piange il sottufficiale Marina Militare Antonio Tummarello: donati gli organi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web