Palermo senza tregua fra spari e intimidazioni il ministro Piantedosi | In arrivo altre 60 telecamere
In poche ore, un giovane è stato individuato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Il ministro Piantedosi ha annunciato l’arrivo di altre 60 telecamere per aumentare il controllo e contrastare i episodi di violenza e intimidazioni. La città sta vivendo un periodo segnato da sparatorie e minacce, che hanno portato a interventi immediati di sicurezza.
“E' stato, in poche ore, individuato e arrestato un giovane, anche grazie al sistema di videosorveglianza installato nella zona. Assicurare alla giustizia, nell’immediatezza, gli autori dei fatti è un dato ricorrente la cui importanza viene spesso sottovalutata”. Lo ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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