Palermo senza tregua fra spari e intimidazioni il ministro Piantedosi | In arrivo altre 60 telecamere

Notizia in breve

In poche ore, un giovane è stato individuato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Il ministro Piantedosi ha annunciato l’arrivo di altre 60 telecamere per aumentare il controllo e contrastare i episodi di violenza e intimidazioni. La città sta vivendo un periodo segnato da sparatorie e minacce, che hanno portato a interventi immediati di sicurezza.