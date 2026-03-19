Sono in arrivo controlli più severi sulle strade per individuare i veicoli privi di assicurazione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l'installazione di telecamere nelle zone a traffico limitato, che saranno utilizzate per verificare la regolarità delle polizze assicurative. Le telecamere monitoreranno le targhe dei veicoli e confronteranno i dati con le banche dati ufficiali.

L'obiettivo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è chiaro. Per ridurre il fenomeno delle auto prive di una copertura Rc e andare a individuare i veicoli senza assicurazione, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato cosa vuole raggiungere entro l'estate. Durante il Question Time alla Camera dei Deputati, Salvini ha confermato l'intenzione di utilizzare le telecamere delle Ztl (Zone a traffico limitato) e altri dispositivi automatici per scoprire i veicoli senza una copertura assicurativa. Come ricordato dal ministro, "in Italia abbiamo quasi tre milioni di veicoli circolanti privi di copertura assicurativa e siamo il Paese con la più alta evasione dell'obbligo assicurativo in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Senza assicurazione, controlli con le telecamere delle Ztl in arrivo

Articoli correlati

Rc auto, in arrivo la norma contro gli evasori: telecamere e Ztl per scoprire chi non paga l’assicurazioneÈ in arrivo entro la prossima estate una norma per contrastare l'evasione dell'Rc auto.

A Pozzuoli potenziata videosorveglianza con 8 telecamere hi-tech, controlli anche su assicurazione e revisioneA Pozzuoli (Napoli) sale a 100 il numero delle telecamere di videosorveglianza; serviranno a monitorare il traffico, ma anche per la sicurezza...

Una selezione di notizie su Senza assicurazione controlli con le...

Temi più discussi: Guida senza assicurazione? Scattano i controlli con telecamere fisse; Rc auto, stretta sugli evasori: telecamere Ztl per scoprire chi viaggia senza assicurazione; Furbetti dell'assicurazione: in estate telecamere ZTL per scovare chi non paga; Rc auto, in arrivo la norma contro gli evasori: telecamere e Ztl per scoprire chi non paga l'assicurazione.

Furbetti dell'assicurazione: in estate telecamere ZTL per scovare chi non pagaRc auto e controlli più severi: Salvini annuncia l’uso di telecamere ZTL per scovare chi circola senza regolare assicurazione. Rimane da capire come verranno affrontate le difficoltà pratiche legate a ... insella.it

Rc auto, in arrivo la norma contro gli evasori: telecamere e Ztl per scoprire chi non paga l’assicurazioneÈ in arrivo entro la prossima estate una norma per contrastare l’evasione dell’Rc auto. Il provvedimento, annunciato dal ministro Salvini, punta a usare le telecamere delle Ztl e altri dispositivi aut ... fanpage.it

Ztl diurna sospesa a Palermo durante la Settimana Santa - facebook.com facebook

Ztl sospesa a Palermo per festività pasquali. #ANSAmotori #ANSA x.com