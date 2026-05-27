Palermo Osti verso la conferma | il ds rosanero pronto a prolungare il proprio contratto

Il Palermo ha deciso di confermare il direttore sportivo Carlo Osti, il cui contratto scadrà il 30 giugno. Il club ha intenzione di prolungare l’accordo fino al 2027, mantenendo così la continuità nella gestione sportiva. La decisione segue la conferma dello scorso anno e rappresenta un passo per rafforzare il progetto tecnico della squadra. Osti continuerà a lavorare nel ruolo anche nella prossima stagione.

Continuità. Il Palermo ripartirà ancora una volta dal direttore sportivo Carlo Osti. Dopo la conferma dello scorso anno, il contratto del ds, in scadenza il prossimo 30 giugno, verrà rinnovato sino al 2027. Il lavoro svolto dall’esperto dirigente ha convinto la proprietà, nonostante l’uscita di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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