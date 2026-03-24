Palermo tutto pronto per il rush finale in Serie B! Sei giornate alla fine e obiettivo chiaro | la Serie A! Il focus sui rosanero

Da calcionews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato di Serie B sta entrando nella sua fase conclusiva, con sei giornate rimaste da disputare. La squadra di Palermo si trova in posizione utile per la promozione diretta in Serie A e punta a ottenere i risultati necessari per salire di categoria. Le partite rimanenti rappresentano l'ultima opportunità per raggiungere l’obiettivo prefissato.

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