Gubbio il tecnico Di Carlo e del ds Leo verso la conferma

A Gubbio si avvicina la Festa dei Ceri, evento che coinvolge la città e la sua comunità. La società sportiva ha comunicato che le decisioni relative alla squadra verranno prese nella prossima settimana, quando la festa sarà terminata. La conferma del tecnico Di Carlo e del direttore sportivo Leo sembra ormai vicina, anche se ancora non sono stati annunciati ufficialmente. La città si prepara alle celebrazioni, mentre l’attenzione rimane sui prossimi sviluppi sportivi.

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In città la febbre per la Festa dei Ceri ha preso ormai il sopravvento e anche la società del presidente Notari ha rimandato le decisioni importanti alla prossima settimana, quando l’atmosfera ceraiola comincia ad affievolirsi. Prima di avventurarsi nel calciomercato in entrata e uscita, che pur sta avendo sussulti, l’ A.S. Gubbio dovrà infatti definire il futuro di mister Domenico Di Carlo e del diesse Mauro Leo, il primo con il contratto già rinnovato dopo l’arrivo ai playoff ma con alcune questioni da affrontare e il secondo invece in scadenza a luglio. Anche se Notari avrebbe pensato anche a soluzioni alternative, l’idea principale sarebbe quella di mantenere il tandem Di Carlo-Leo anche per la prossima stagione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio, il tecnico Di Carlo e del ds Leo verso la conferma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gubbio, miglior momento della stagione. Il tecnico Di Carlo è il re dei derbyGUBBIO – È un Gubbio che si gode il suo miglior momento dalla stagione quello che torna dalla trasferta di Terni con il secondo derby vinto fuori... Juventus e Spalletti sempre più vicini: verso la conferma del tecnico anche per la prossima stagioneLa Juventus e Luciano Spalletti sembrano sempre più vicini a proseguire insieme anche nella prossima stagione. Temi più discussi: Gubbio, il tecnico Di Carlo e del ds Leo verso la conferma; Festa dei Ceri 2026: ecco tutte le modifiche alla viabilità; Gubbio, parla ds Leo: Il futuro rossoblù parte da Notari; Gubbio, al via il cantiere della Santissima Trinità: dopo il sisma 2016 parte il recupero da 300mila euro. C.M.R. DI MAURIZIO COLOMBI E C. S.A.S. - Results on X | Live Posts & Updates x.com What is the most underrated city in Italy? reddit Gubbio, Di Carlo suona la carica: Servono ferocia e determinazione per passare il turnoVigilia di playoff in casa Gubbio, atteso dalla sfida contro il Pineto a una settimana dal successo per 2-0 in campionato. Il tecnico Domenico Di Carlo. tuttomercatoweb.com Di Carlo prepara i playoff a Gubbio: Contro il Pineto serve una marcia in piùDi Carlo indossa l’armatura e suona la carica. Alla vigilia della gara contro il Pineto, il tecnico, ospite della trasmissione Fuorigioco su Trg, traccia il punto senza nascondere le difficoltà ma rib ... corrieredellumbria.it