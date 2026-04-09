Sono sei le squadre iscritte alla 38ª edizione della Coppa America di vela, prevista per il 2027. Le nazioni partecipanti sono le stesse del 2024, ma molte cose sono cambiate rispetto alle edizioni precedenti. Si attende ancora l’iscrizione di un team australiano, con la possibilità di nuove adesioni last minute. La competizione si svolgerà con queste formazioni confermate e potenziali aggiunte nelle prossime settimane.

In attesa di ulteriori iscrizioni last minute (dovrebbe aggiungersi anche un team australiano) sono diventate 6 le formazioni che prenderanno parte alla 38ma edizione della Coppa America di vela. Gli Stati Uniti, dopo la rinuncia iniziale, hanno fatto dietrofront e verranno rappresentati tra un anno nel Golfo di Napoli da American Racing Challenger Team USA. La sfida arriva dallo Yacht Club Sail Newport (Rhode Island), che acquisirà tutte le risorse sportive di American Magic, tra cui l’AC75 Patriot e anche le barche AC40. Il team americano capitanato dallo skipper Kean Read farà compagnia dunque ai quattro consorzi che avevano già lanciato la sfida al Defender e che si daranno battaglia nella Louis Vuitton Cup per raggiungere Emirates New Zealand in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa America 2027: tutte le barche iscritte. Stesse nazioni del 2024, ma molto è cambiato

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