Domenica si svolgerà l'assegnazione della Coppa Italia 2026 per le classi 420 e altre categorie di vela. Attualmente sono iscritte 113 barche e 226 velisti, pronti a contendersi il trofeo nelle prossime ore. La competizione si svolge in un evento che ha visto una grande partecipazione da parte degli atleti e delle imbarcazioni provenienti da diverse regioni. La giornata conclusiva sarà decisiva per determinare i vincitori delle rispettive categorie.

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - È partito l'assalto finale alla Coppa Italia 2026 delle classi 420 e 470, che sarà assegnata domenica alla conclusione della tappa di Livorno, che fa parte del programma della Settimana Velica Internazionale: 226 i regatanti iscritti complessivamente, di cui 150 minorenni e 81 donne, che gareggeranno su 113 barche, provenienti da ogni parte d'Italia. Il campo di regata è posizionato in uno specchio d'acqua al traverso dell'Accademia Navale. Le classifiche, sia della tappa che complessiva della Coppa Italia, saranno separate fra le due classi. Quest'ultima consentirà ai migliori l'accesso ai campionati mondiali ed europei della prossima estate.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vela, 113 le barche iscritte, 226 i velisti: domenica sarà assegnata la Coppa Italia

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