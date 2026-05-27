Palermo incendio in azienda di noleggio auto | a fuoco una decina di mezzi
Un incendio ha interessato una società di autonoleggio a Villagrazia di Carini, nel palermitano, causando la combustione di circa dieci veicoli. L'incendio si è verificato nella notte e ha provocato momenti di paura tra i residenti e i lavoratori presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.
(Adnkronos) – Momenti di paura, la notte scorsa, per un vasto in incendio divampato nella società di autonoleggio 'Sicily by car' a Villagrazia di Carini, nel palermitano. Distrutti una decina di mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, che era stato inaugurato appena due settimane fa dal noto imprenditore Tommaso Dragotto. Si è levata nel cielo una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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