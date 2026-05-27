Palermo incendio in azienda di noleggio auto | a fuoco una decina di mezzi

Notizia in breve

Un incendio ha interessato una società di autonoleggio a Villagrazia di Carini, nel palermitano, causando la combustione di circa dieci veicoli. L'incendio si è verificato nella notte e ha provocato momenti di paura tra i residenti e i lavoratori presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.