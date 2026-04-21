VIDEO | Incendio davanti a un' officina in via Molise a fuoco una decina di pneumatici

Ieri sera, intorno alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Molise, vicino a viale Lazio, a seguito di un incendio scoppiato davanti a un'officina. Le fiamme hanno interessato una decina di pneumatici impilati davanti all’ingresso dell’attività. Sul luogo sono arrivati i soccorritori per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.

Appiccate le fiamme davanti a un'officina nella zona di viale Lazio. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, intorno alle 20, per un incendio divampato in via Molise dover qualcuno avrebbe dato fuoco a una decina di pneumatici accatastati davanti alla saracinesca dell'attività.Le squadre.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Molise, incendio a Ripalimosani: evacuazione di un’abitazione, vigili del fuoco al lavoro per la sicurezza.Ripalimosani, un piccolo comune del Molise, è stata questa mattina teatro di un incendio che ha richiesto l'evacuazione degli abitanti da... Incendio a Senago, a fuoco 3 camion nella sede di una ditta di autotrasporti – VIDEOSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Milano, incendio in un deposito davanti all'ospedale San Raffaele Video; Auto in fiamme a Capodanno, le indagini a Corato: traditi dal video nella stazione di servizio; Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiamme; Maxi incendio nel capannone industriale a Beinasco: le immagini dall'elicottero. Attentato incendiario assessore Gela. La solidarietà del M5S “Esprimiamo ferma condanna sull’atto intimidatorio ai danni dell’assessore ai lavori pubblici di Gela Luigi Di Dio. L’incendio appiccato davanti all’abitazione dell’assessore testimonia la viltà di certi facebook