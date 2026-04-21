VIDEO | Incendio davanti a un' officina in via Molise a fuoco una decina di pneumatici

Da palermotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, intorno alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Molise, vicino a viale Lazio, a seguito di un incendio scoppiato davanti a un'officina. Le fiamme hanno interessato una decina di pneumatici impilati davanti all’ingresso dell’attività. Sul luogo sono arrivati i soccorritori per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.

Appiccate le fiamme davanti a un'officina nella zona di viale Lazio. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, intorno alle 20, per un incendio divampato in via Molise dover qualcuno avrebbe dato fuoco a una decina di pneumatici accatastati davanti alla saracinesca dell'attività.Le squadre.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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