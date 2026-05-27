L’11 giugno, i dipendenti di Palazzo Chigi hanno deciso di scioperare. La ragione è la riduzione del lavoro agile: da due a un solo giorno alla settimana, stabilita dalla nuova direttiva della Presidenza del Consiglio. La decisione ha generato un malcontento tra i lavoratori, che hanno manifestato la loro opposizione con l’astensione dal lavoro. La protesta riguarda anche le condizioni interne del palazzo, percepite come degradate.

L’11 giugno prossimo i lavoratori di Palazzo Chigi scenderanno in sciopero dopo che la nuova direttiva della Presidenza del Consiglio ha ridotto il lavoro agile da due a un solo giorno settimanale. La decisione, che ha innescato una mobilitazione coordinata dai sindacati Usb, Flp-pcm, S.I.Pre e Snaprecom, si intreccia con gravi segnalazioni riguardanti lo stato igienico degli uffici governativi. La tensione nei corridoi di via Mercede è palpabile, alimentata non solo dalla stretta organizzativa ma anche da condizioni logistiche degradate. I dipendenti denunciano infiltrazioni d’acqua, ragnatele e problemi alla climatizzazione che rendono difficile l’operatività quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palazzo Chigi in rivolta: sciopero tra tagli e degrado interno

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