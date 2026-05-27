Palazzo Chigi in rivolta | sciopero tra tagli e degrado interno

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’11 giugno, i dipendenti di Palazzo Chigi hanno deciso di scioperare. La ragione è la riduzione del lavoro agile: da due a un solo giorno alla settimana, stabilita dalla nuova direttiva della Presidenza del Consiglio. La decisione ha generato un malcontento tra i lavoratori, che hanno manifestato la loro opposizione con l’astensione dal lavoro. La protesta riguarda anche le condizioni interne del palazzo, percepite come degradate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’11 giugno prossimo i lavoratori di Palazzo Chigi scenderanno in sciopero dopo che la nuova direttiva della Presidenza del Consiglio ha ridotto il lavoro agile da due a un solo giorno settimanale. La decisione, che ha innescato una mobilitazione coordinata dai sindacati Usb, Flp-pcm, S.I.Pre e Snaprecom, si intreccia con gravi segnalazioni riguardanti lo stato igienico degli uffici governativi. La tensione nei corridoi di via Mercede è palpabile, alimentata non solo dalla stretta organizzativa ma anche da condizioni logistiche degradate. I dipendenti denunciano infiltrazioni d’acqua, ragnatele e problemi alla climatizzazione che rendono difficile l’operatività quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

palazzo chigi in rivolta sciopero tra tagli e degrado interno
© Ameve.eu - Palazzo Chigi in rivolta: sciopero tra tagli e degrado interno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Palazzo Chigi, sciopero l’11 giugno: tra ratti e tetti pericolantiIl 11 giugno si terrà uno sciopero a Palazzo Chigi a causa di problemi di sicurezza.

I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart workingI lavoratori di Palazzo Chigi hanno annunciato un possibile sciopero generale a causa della decisione del governo di ridurre drasticamente lo smart...

Argomenti più discussi: Sciopero autotrasporti dal 25 al 29 maggio, rischio paralisi per l’Italia: cosa fare; Caro carburanti: Confartigianato Campania esprime forte preoccupazione.

Allarme bomba a Roma, tre in 3 ore: rientrato anche quello di Palazzo Grazioli dopo Palazzo Chigi e sede FdIAllarme bomba in via della Scrofa alla sede di Fratelli d’Italia: evacuato il palazzo, polizia sul posto. La notizia arriva poco dopo le verifiche su un trolley a Largo Chigi. Paura in via della ... fanpage.it

Roma, allarme per un trolley abbandonato vicino a Palazzo Chigi: intervengono gli artificieriGli artificieri stanno intervenendo per un carrello abbandonato a Largo Chigi, a Roma, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove hanno sede alcuni uffici della Presidenza del ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web