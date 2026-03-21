I lavoratori di Palazzo Chigi hanno annunciato un possibile sciopero generale a causa della decisione del governo di ridurre drasticamente lo smart working. La questione ha portato a un confronto tra il presidente del Consiglio e i sindacati, con quest’ultimi che contestano le modifiche alle modalità di lavoro. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti, senza coinvolgimenti diretti di altre figure sindacali di rilievo.

Le buone paghe e le condizioni favorevoli di lavoro non bastano ai 4200 di Chigi, la possibilità di lavorare da casa non si tocca. E ora in trincea gli eserciti sono schierati e si aspetta solo il primo sparo È scontro tra Giorgia Meloni e sindacati. Ma stavolta non c’entra – se non marginalmente – la ormai tradizionale intransigenza di Maurizio Landini, segretario della Cgil. Il motivo del conflitto sta nella riduzione delle giornate di smart working che la presidenza del Consiglio ha dimezzato d’un colpo. Generando così una reazione, che definire vivace è un eufemismo, da parte dei 4.200 dipendenti di Palazzo Chigi che non ne vogliono assolutamente sapere e minacciano addirittura – udite, udite – uno sciopero generale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart working

Articoli correlati

Palazzo Chigi dimezza lo smart working a un giorno a settimana: i dipendenti pronti allo scioperoI dipendenti della presidenza del Consiglio sono pronti allo sciopero, anche se la data non è ancora stata fissata.

Leggi anche: Palazzo Chigi dimezza lo smart working dei dipendenti. Scontro con il Mef (dove i privilegi restano). E i funzionari si rivolgono allo sportello del lavoro

Aggiornamenti e notizie su Palazzo Chigi

Temi più discussi: Palazzo Chigi, dipendenti verso lo sciopero per i tagli al lavoro agile; Meloni e 9 leader Ue, 'avanti revisione Ets, quote gratuite oltre il 2034'; È morto Lamberto Cardia. Da Palazzo Chigi alle Ferrovie, passando per la Consob; Roma, l'inchiesta sul finto 007: nei ministeri i colloqui per le assunzioni truffa.

I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart workingLe buone paghe e le condizioni favorevoli di lavoro non bastano ai 4200 di Chigi, la possibilità di lavorare da casa non si tocca. E ora in trincea gli eserciti sono schierati e si aspetta solo il pri ... ilfoglio.it

Meloni scherza coi dipendenti di Palazzo Chigi: Vi guardo negli occhi anche se altezza non mi aiuta(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 Questo scambio di auguri è ormai una nostra tradizione, mi piace guardarvi negli occhi anche se oggi ci sono tutti questi ombrelli e non vi vedo, poi l'altezza ... ilmattino.it

Affari, politica e clan: l'inchiesta su Delmastro che imbarazza Palazzo Chigi. Peter Gomez ne parla con l'autore dello scoop Alberto Nerazzini facebook

Davvero a Palazzo Chigi nessuno sapeva nulla È la domanda che rimbalza nei corridoi della politica romana dopo la rivelazione del faccia a faccia tra il viceministro degli Esteri Cirielli e l’ambasciatore russo Paramonov "Indiscreto" di Marco Antonellis è sul x.com