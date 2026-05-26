? Punti chiave Come influiscono i ratti e i tetti pericolanti sulla sicurezza dei dipendenti?. Perché il governo ha deciso di tagliare lo smart working a Palazzo Chigi?. Chi gestirà gli interventi straordinari per le infestazioni e i crolli strutturali?. Quali conseguenze avrà lo sciopero dell'11 giugno sulla continuità del governo?.? In Breve Sigle Flp-pcm, S.I.Pre e Snaprecom si uniscono all'Usb per la protesta dell'11 giugno.. Via Mercede 96 presenta crolli al terzo piano e roditori vicino a mensa e asilo.. Nuova direttiva riduce lo smart working da due giorni a un solo giorno settimanale.. Interventi straordinari con Ama e Ministero dei Trasporti per sicurezza e gestione rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palazzo Chigi, sciopero l’11 giugno: tra ratti e tetti pericolanti

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