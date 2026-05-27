Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, Michael Valgren si è aggiudicato la vittoria con il massimo dei voti. Il danese, 34 anni, ha dimostrato grande esperienza e tenacia, conquistando il podio. Caruso, 38 anni, ha partecipato alla corsa nonostante l’età avanzata, senza che questa abbia influito sulla sua performance. La tappa si è conclusa con un risultato che conferma la lunga carriera dei corridori coinvolti.

PAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026. Michael Valgren, voto 10: a 34 anni una seconda giovinezza per il danese. Non è un corridore qualunque, vanta nel palmares un successo all’Amstel Gold Race, una delle classiche più importanti nel calendario. Poi una brutta caduta ha rischiato di mettere fine alla sua carriera. Piano piano è tornato sui suoi livelli e in questo 2026 ha dato spettacolo: prima una tappa alla Tirreno-Adriatico, poi il primo successo in un Grande Giro oggi. Classe ed esperienza: non era il più forte, ma sicuramente è stato il più scaltro con quella sparata all’ultimo chilometro. Damiano Caruso, voto 8: è la sua ultima stagione da professionista ma vuole ancora lasciare il segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: vittoria d’esperienza per Valgren. Caruso, 38 anni e non sentirli

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