Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, Michael Valgren è riuscito a mantenere una fuga di successo, distinguendosi come il più scaltro tra i fuggitivi. Il corridore di 34 anni ha conquistato questa vittoria personale dopo anni di difficoltà fisiche, trovando nuova forza in questa stagione. La sua esperienza si combina con la recente ascesa di un altro corridore, che ha scalato la classifica generale. Valgren ha già vinto una classica monumento, l’Amstel Gold Race.

A 34 anni una nuova carriera per Michael Valgren: nelle ultime stagioni difficoltà a livello fisico, poi la svolta in questo 2026 per un corridore che nel palmares vanta anche un’Amstel Gold Race. A marzo una tappa alla Tirreno-Adriatico, a maggio il capolavoro nella diciassettesima frazione del Giro d’Italia: ad Andalo doveva essere giornata dedicata alle fughe e così è stato con il danese della EF Education – EasyPost che trionfa con un’azione di gambe, ma anche d’esperienza. Gran battaglia, come previsto, per cercare la fuga giusta. Il drappello al comando si è andato a formare in più fasi di gara, decisivi soprattutto i GPM di Passo dei Tre Termini e Cocca di Lodrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Valgren il più scaltro in fuga. Caruso scala la classifica

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