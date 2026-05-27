Pacifico il Quad scommette su porto e sorveglianza contro la Cina

Notizia in breve

Il Quad ha annunciato investimenti in un nuovo porto nelle Figi e in sistemi di sorveglianza, puntando a rafforzare la presenza nell’area. La decisione avviene mentre si intensificano le tensioni con Pechino, che ha già visto aumentare la sua presenza militare e commerciale nella regione. Nel frattempo, una seconda indagine è stata aperta contro un commissario, senza specificare i motivi, in un contesto di crescenti controlli e scrutinio sulle attività delle forze di sicurezza.