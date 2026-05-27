Pacifico il Quad scommette su porto e sorveglianza contro la Cina
Il Quad ha annunciato investimenti in un nuovo porto nelle Figi e in sistemi di sorveglianza, puntando a rafforzare la presenza nell’area. La decisione avviene mentre si intensificano le tensioni con Pechino, che ha già visto aumentare la sua presenza militare e commerciale nella regione. Nel frattempo, una seconda indagine è stata aperta contro un commissario, senza specificare i motivi, in un contesto di crescenti controlli e scrutinio sulle attività delle forze di sicurezza.
?? Punti chiave Come influenzerà il nuovo porto nelle Figi gli equilibri con Pechino? Chi ha scatenato la seconda indagine contro il commissario Paul Brereton? Perché il governo federale non sapeva della consulenza militare di Brereton? Quali danni causerà il sovraffollamento universitario alle future generazioni??? In Breve Gail Furness avvia seconda indagine su Paul Brereton il 14 aprile 2026. Brereton lascerà l'incarico il 7 luglio dopo le contestazioni su Afghanistan. Rapporto NTEU su 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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