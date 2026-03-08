I droni fantasma della Cina nei cieli del Pacifico | così Pechino prepara la sfida su Taiwan

Negli ultimi mesi, i cieli sopra il Mar Cinese Meridionale sono stati attraversati da una serie di voli anomali. Sono stati rilevati droni non identificati che operano in modo sospetto nell’area. Si tratta di apparecchi provenienti dalla Cina, che volano in zone strategiche e vicine a Taiwan. Questi episodi hanno attirato l’attenzione delle forze militari della regione.

Negli ultimi mesi i cieli sopra il Mar Cinese Meridionale sono stati attraversati da una serie di voli anomali. Un grande drone militare cinese, per esempio, partendo dall'isola di Hainan ha effettuato missioni prolungate su rotte che si estendono verso est e sud, coprendo zone contese e aree strategiche vicino a Taiwan. Quello che distingue questi strani voli da operazioni ordinarie è l'uso deliberato di segnali transponder falsificati, grazie ai quali il drone appare come altri aerei civili e militari. Questa pratica rientra nelle tattiche da zona grigia adottate dalla Cina, una combinazione di sorveglianza, guerra elettronica e strategie di inganno finalizzate a confondere potenziali avversari e testare capacità operative avanzate senza uno scontro aperto.