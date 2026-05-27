Durante un evento al Galà di Pastorello, Romelu Lukaku si è avvicinato al direttore sportivo e ha chiesto scusa, ponendo fine alle tensioni nate dopo la partita di Istanbul. L’attaccante ha avuto un confronto diretto con il dirigente, chiarendo i propri sentimenti e mettendo fine al malumore tra i due. La scena si è svolta davanti a testimoni, segnando una riappacificazione tra i due.

Inter News 24 Al Galà di Pastorello Lukaku ha chiesto scusa al direttore sportivo nerazzurro, chiudendo il gelo nato dopo Istanbul. Non solo strategie di mercato, ma anche clamorose riconciliazioni personali. Nel corso del suo podcast per Tutto Mercato Web, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato il retroscena più sorprendente del Galà di Montecarlo, organizzato per celebrare i 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello. Il vero colpo di scena della serata è stata l’inaspettata pace tra il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e l’ex idolo del popolo nerazzurro Romelu Lukaku. Il rapporto tra il dirigente e l’attaccante si era interrotto bruscamente e nel peggiore dei modi nell’estate del 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pace fatta tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku: il faccia a faccia e le scuse dell’attaccante. Ecco cos’è successo

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