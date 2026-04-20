A Castel Volturno si è svolto un incontro tra l’attaccante e l’allenatore, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti legati alla rosa e alle strategie future. Dopo le discussioni, l’attaccante ha deciso di tornare in Belgio, seguendo un accordo condiviso tra le parti. La riunione ha rappresentato un momento importante per riallineare le posizioni in vista delle prossime partite.

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© Calcionews24.com - Napoli, faccia a faccia Lukaku Conte: l’attaccante torna in Belgio! Decisione di comune accordo, com’è andato l’incontro e cos’è successo

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