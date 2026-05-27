Pacchi mai consegnati in vendita a prezzi molto vantaggiosi | caccia al tesoro con Mysterzon al Forum

Da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno (dalle ore 9 alle 21), in piazza Fashion, a Forum Palermo, si gioca con Mysterzon. Un appuntamento che punta a coniugare intrattenimento, shopping intelligente ed economia circolare, offrendo una seconda opportunità a prodotti destinati altrimenti a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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COMPRIAMO 600€ DI PACCHI SMARRITI! ASSURDO COSA ABBIAMO TROVATO

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Pacchi Amazon a peso: 2,49 euro l’etto e la caccia al tesoroAl Centro Fiere di Villa Potenza si sono radunati migliaia di pacchi provenienti da Amazon, che non sono stati consegnati ai destinatari e sono stati...

Temi più discussi: Caccia al mistero a Modena: i pacchi smarriti fanno tappa al centro commerciale LA ROTONDA; Pacchi dono alle famiglie sfollate, la solidarietà per Petacciato; Corriere Gls derubato mentre consegna i pacchi: Nel borsello erano contenuti tutti i documenti, il portafoglio e il telefono.

Bologna, dal 10 al 18 gennaio i pacchi mai consegnati o ritirati si vendono a 2,50 euro all’ettoIl Centro Commerciale Vialarga di Bologna ospiterà un format che unisce gioco, curiosità e sostenibilità: i Pacchi Misteriosi, ideati dalla D’Annunzio Commercial Agency di Lecco per Mysterybox.cloud. ilgiorno.it

Che fine fanno i pacchi smarriti o non ritirati? Messi in vendita a un tanto al chilo (e al buio), ecco doveKing Colis continua a farsi promotore dell’economia circolare con la vendita a prezzi accessibili di pacchi smarriti o, per qualsiasi motivo, non ritirati dagli acquirenti sulle piattaforme di ... corriere.it