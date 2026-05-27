Pacchi mai consegnati in vendita a prezzi molto vantaggiosi | caccia al tesoro con Mysterzon al Forum
Dal 29 maggio al 7 giugno, in piazza Fashion al Forum Palermo, si svolge un evento con Mysterzon, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21. Durante questa occasione, vengono messi in vendita pacchi mai consegnati a prezzi molto bassi. La manifestazione invita i partecipanti a partecipare a una sorta di caccia al tesoro, con l’obiettivo di scoprire i pacchi nascosti e le offerte speciali disponibili.
Da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno (dalle ore 9 alle 21), in piazza Fashion, a Forum Palermo, si gioca con Mysterzon. Un appuntamento che punta a coniugare intrattenimento, shopping intelligente ed economia circolare, offrendo una seconda opportunità a prodotti destinati altrimenti a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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