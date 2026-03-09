Pacchi misteriosi ai Gigli | caccia al tesoro a peso 2€ al kg
Il centro commerciale I Gigli si trasforma in un laboratorio di curiosità dal 10 al 15 marzo 2026, ospitando l’evento dei pacchi smarriti firmato da Poka Joia. Per sei giorni consecutivi, migliaia di oggetti mai ritirati verranno esposti per essere acquistati senza conoscere il contenuto, offrendo ai visitatori una vera e propria caccia al tesoro. L’iniziativa, già sperimentata con successo nell’edizione precedente, richiede l’iscrizione all’app GigliPass per partecipare alla selezione dei pacchi. La logica dietro questa operazione risiede nel meccanismo di prezzo basato sul peso: ogni centesimo di chilogrammo costa due euro, rendendo l’acquisto imprevedibile ma accessibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La caccia al tesoro dei pacchi a sorpresa: in coda per averli, 10 minuti per sceglierliCasalecchio, 2 febbraio 2026 - Una distesa di confezioni pronte a essere scartate, tra il fremito dell’attesa e la magia della scoperta.
