Pacchi Amazon a peso | 2,49 euro l’etto e la caccia al tesoro

Al Centro Fiere di Villa Potenza si sono radunati migliaia di pacchi provenienti da Amazon, che non sono stati consegnati ai destinatari e sono stati messi in vendita al pubblico a peso fisso di 2,49 euro l’etto. L’evento ha attirato molti cittadini interessati a comprare questi pacchi misteriosi, trasformando il luogo in un punto di raccolta temporaneo.

Il Centro Fiere di Villa Potenza si è trasformato in un punto di raccolta unico per migliaia di pacchi non consegnati dal colosso dell’e-commerce, venduti al pubblico a peso fisso. La fiera dell’elettronica ha ospitato questa iniziativa dove gli acquirenti pagano 2,49 euro l’etto per ottenere contenuti a sorpresa senza poterli ispezionare prima dell’acquisto. L’evento ha attratto una folla numerosa disposta ad attendere lunghe code, spinta dalla curiosità e dalla speranza di trovare oggetti di valore all’interno delle confezioni sigillate. Oltre ai pacchi standard, sono state messe in vendita anche le cosiddette Mystery box al prezzo di 40 euro ciascuna, con la possibilità di partecipare a estrazioni finali per vincere premi come telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

