Paccariè c’è riuscito | Ravenna è salva L’OraSì domina a Fidenza e scaccia le paure

Notizia in breve

Ravenna supera Fidenza con un punteggio di 80-56, conquistando la vittoria in trasferta. La squadra ha dominato fin dall'inizio, mantenendo un vantaggio costante durante tutto l'incontro. Tra i marcatori, Stuerdo ha segnato 11 punti, Placinschi 10 e Obase 8. Fidenza ha totalizzato 56 punti, con Mantynen che ha contribuito con 8. La partita si è svolta senza incidenti significativi, confermando la supremazia della squadra ospite sul campo.