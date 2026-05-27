Paccariè c’è riuscito | Ravenna è salva L’OraSì domina a Fidenza e scaccia le paure
Ravenna supera Fidenza con un punteggio di 80-56, conquistando la vittoria in trasferta. La squadra ha dominato fin dall'inizio, mantenendo un vantaggio costante durante tutto l'incontro. Tra i marcatori, Stuerdo ha segnato 11 punti, Placinschi 10 e Obase 8. Fidenza ha totalizzato 56 punti, con Mantynen che ha contribuito con 8. La partita si è svolta senza incidenti significativi, confermando la supremazia della squadra ospite sul campo.
Foppiani Fidenza 56 OraSì Ravenna 80 FOPPIANI FIDENZA: Carnevale 3, Pezzani 2, Mantynen 8, Ghidini 6, Scattolin 11, Caporaso 2, Milovanovic 2, Stuerdo, Placinschi 10, Obase 8, Mane 4. All.: Origlio ORASÌ RAVENNA: Feliciangeli 3, Brigato 6, Morena, Ghigo 6, Paolin 14, Jakstas 6, Paiano, Dron 23, Cena 13, Romeo 9. All.: Paccariè Arbitri: Lanciotti – Caneva - Invernizzi Note. Parziali: 13-21; 30-45; 45-63. Tiri da 2: Fidenza: 1936, Ravenna: 1734; Tiri da 3: Fidenza: 433, Ravenna: 925; Tiri liberi: Fidenza: 611, Ravenna: 1922; Rimbalzi totali Fidenza: 40, Ravenna: 39. Usciti per falli: Placinschi, Scattolin e Jakstas Missione compiuta. L’OraSì centra la salvezza calando il tris in casa di Fidenza, conquistando così la permanenza in serie B Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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