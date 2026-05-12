OraSì verso Gara 3 coach Paccariè | Siamo competitivi ora serve lucidità nei momenti chiave

Dopo la sconfitta ai supplementari in Gara 2 del primo turno playout contro Fiorenzuola, coach Andrea Paccariè ha commentato la prestazione della squadra. Ha sottolineato che la formazione si presenta competitiva e ha evidenziato la necessità di mantenere lucidità nei momenti decisivi della prossima partita. OraSì si prepara per Gara 3, con l’obiettivo di affrontare la sfida con attenzione e determinazione.

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