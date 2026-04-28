OraSì Ravenna a guidare i giallorossi arriva il nuovo coach Andrea Paccariè

Da ravennatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'OraSì Basket Ravenna ha annunciato il nuovo allenatore della prima squadra, sostituendo Andrea Auletta. La società ha scelto di affidare la guida del team a Andrea Paccariè, che prende il posto di Auletta dopo il suo esonero. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il nuovo coach si prepara a iniziare il suo incarico con la squadra.

Dopo aver sollevato dall'incarico Andrea Auletta, l'OraSì Basket Ravenna pensa al futuro e alla panchina della prima squadra nomina Andrea Paccariè. Nato a Bari nel 1961, Paccariè vanta una carriera da allenatore iniziata nel 1978 e costruita a tutti i livelli del basket italiano e internazionale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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