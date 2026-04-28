OraSì Ravenna a guidare i giallorossi arriva il nuovo coach Andrea Paccariè
L'OraSì Basket Ravenna ha annunciato il nuovo allenatore della prima squadra, sostituendo Andrea Auletta. La società ha scelto di affidare la guida del team a Andrea Paccariè, che prende il posto di Auletta dopo il suo esonero. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il nuovo coach si prepara a iniziare il suo incarico con la squadra.
Dopo aver sollevato dall'incarico Andrea Auletta, l'OraSì Basket Ravenna pensa al futuro e alla panchina della prima squadra nomina Andrea Paccariè. Nato a Bari nel 1961, Paccariè vanta una carriera da allenatore iniziata nel 1978 e costruita a tutti i livelli del basket italiano e internazionale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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