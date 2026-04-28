OraSì Ravenna a guidare i giallorossi arriva il nuovo coach Andrea Paccariè

L'OraSì Basket Ravenna ha annunciato il nuovo allenatore della prima squadra, sostituendo Andrea Auletta. La società ha scelto di affidare la guida del team a Andrea Paccariè, che prende il posto di Auletta dopo il suo esonero. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il nuovo coach si prepara a iniziare il suo incarico con la squadra.