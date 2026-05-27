Il 2 giugno si festeggiano gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Per l’occasione, la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo organizza eventi e iniziative nel fine settimana e nel giorno della festa nazionale. La manifestazione coinvolge diverse attività aperte al pubblico, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza storica. La mostra e le iniziative si svolgeranno presso la sede del museo, proponendo un approfondimento sulla storia del Paese.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Il prossimo fine settimana e il 2 giugno la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, dedica un percorso di visita per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana coinvolgendo le collezioni del museo. Sabato 30 e domenica 31 maggio, la Casa Museo propone percorsi di visita tematici appositamente concepiti per celebrare gli ottant’anni dall’Assemblea Costituente. I visitatori saranno guidati alla scoperta di opere e oggetti della collezione Bruschi che parlano di storia civile e di memoria collettiva. La visita si snoderà tra le sale del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ottant’anni della Repubblica Italiana a Casa Bruschi

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