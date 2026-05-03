Orsi Toth-Gottardi esordio stagionale da urlo | è semifinale all’Elite 16 di Brasilia

Nel torneo Elite 16 di Brasilia, Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi hanno ottenuto un risultato importante al loro primo appuntamento stagionale, raggiungendo la semifinale. La coppia italiana si è distinta nelle prime fasi della competizione, confermando la loro posizione tra le migliori nel panorama del beach volley internazionale. La loro performance ha attirato l’attenzione nel circuito mondiale, dando segnali positivi per le prossime sfide.

Esordio stagionale col botto per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi, che si confermano nell’elite del beach volley mondiale conquistando una fantastica semifinale nel torneo Elite 16 di Brasilia. La coppia italiana ha sconfitto le due coppie svizzere di punta per centrare l’accesso nella top four e oggi affronterà le campionesse mondiali TinaAnastasija per provare a raggiungere la finale del torneo brasiliano. Negli ottavi di finale le azzurre hanno affrontato e battuto in tre set le elvetiche Zoe e Anouk Vergè-Deprè al termine di un match molto combattuto. Nel primo set, avanti 10-7, le italiane hanno subito un break di 1-7 e si sono trovate a rincorrere (11-14).🔗 Leggi su Oasport.it

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Panoramica sull’argomento

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