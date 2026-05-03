Beach volley Gottardi Orsi Toth sfiorano il titolo nell’Elite 16 di Brasilia | trionfano Carol Rebecca

Nell’Elite 16 di Brasilia, la coppia italiana di beach volley composta da Gottardi e Orsi Toth si è fermata in finale, perdendo contro le padrone di casa Carol e Rebecca. La squadra azzurra ha concluso il torneo al secondo posto, in quello che è stato il primo evento stagionale. La coppia brasiliana ha invece conquistato il titolo della competizione.

Si ferma in finale, contro le padrone di casa CarolRebecca, la corsa della coppia azzurra Orsi TothGottardi, che chiude così al secondo posto il primo torneo della stagione, l’ Elite 16 di Brasilia. Per la coppia italiana si tratta del secondo miglior risultato dopo la vittoria ottenuta nell’Elite 16 di Amburgo lo scorso anno. Un pizzico di rammarico per le azzurre c’è perché, a differenza dei turni precedenti, contro le brasiliane la coppia italiana non è riuscita ad esprimersi sui suoi livelli standard, lasciando via libera soprattutto nel primo set alle padrone di casa. Nel primo parziale qualche errore di troppo di GottardiOrsi Toth lancia le verde-oro che si portano sul 5-2 e aumentano progressivamente il vantaggio fino al 21-14 conclusivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, Gottardi/Orsi Toth sfiorano il titolo nell’Elite 16 di Brasilia: trionfano Carol/Rebecca Notizie correlate Orsi Toth-Gottardi, esordio stagionale da urlo: è semifinale all’Elite 16 di BrasiliaEsordio stagionale col botto per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi, che si confermano nell’elite del beach volley mondiale conquistando una... Gottardi/Orsi Toth tornano e fanno subito paura: doppietta vincente a Brasilia!Rientro col botto per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che fanno il pieno di vittorie nella prima giornata del torneo femminile dell’Elite 16 di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pro Tour Elite16 Brasilia: Gottardi e Orsi Toth conquistano la finale; Elite 16: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth chiudono al secondo posto il torneo di Brasilia; Orsi Toth-Gottardi, esordio stagionale da urlo: è semifinale all’Elite 16 di Brasilia; A Brasilia vittorie per Gottardi/Orsi Toth e Bianchi/Scampoli. Beach volley, Gottardi/Orsi Toth sfiorano il titolo nell’Elite 16 di Brasilia: trionfano Carol/RebeccaSi ferma in finale, contro le padrone di casa Carol/Rebecca, la corsa della coppia azzurra Orsi Toth/Gottardi, che chiude così al secondo posto il primo ... oasport.it Gottardi e Orsi Toth volano in finale: Italia da applausi all’Elite16Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth conquistano la finale dell’Elite16 di Brasilia battendo 2-0 Tina/Anastasija ... calciomagazine.net BEACH PRO TOUR ELITE16 BRASILIA Le azzurre Gottardi/Orsi Toth si sono imposte in semifinale con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-15) sulle lettoni Tina/Anastasija conquistando così la finale 03/05, ore 23 Carol/Rebecca I DETTAGLI: fed x.com BEACH PRO TOUR ELITE16 BRASILIA , ' Le azzurre Gottardi e Orsi Toth si sono imposte in semifinale con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-15) sulle lettoni Tina/Anastasija e hanno conquistato l'ult - facebook.com facebook