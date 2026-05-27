Ostia tra digiuni e interrogazioni l’avvio della stagione balneare è all’insegna delle proteste

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di manifestanti ha iniziato un digiuno di 24 ore sotto la sede del municipio X per chiedere un confronto sulla situazione turistica e commerciale di Ostia. La protesta è iniziata questa mattina e si svolge parallelamente a interrogazioni in consiglio comunale. Nessuna presenza di rappresentanti istituzionali è stata segnalata finora. La protesta si concentra sull’apertura della stagione balneare e sulle condizioni del settore turistico locale.

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Ventiquattrore di digiuno, sotto la sede del municipio X, per avviare un confronto “serio e operativo” sulla condizione turistico-commerciale di Ostia. E poi comunicati presentati, in rapida successione, dagli esponenti del centrodestra cittadino e municipale per contestare la gestione del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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